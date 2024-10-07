Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat şenliği kapsamında Muğlalı fotoğraf sanatçısı Erdinç Özal 25 fotoğraftan oluşan sergisini Konakaltı Kültür Merkezi sergi alanında açtı. Belgesel fotoğraf niteliğindeki sergi de son 25 yılda çekilmiş 25 fotoğraf yer aldı.

Serginin açılışını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, fotoğraf sanatçısı Erdinç Özal, Bodrum’un yaşayan son süngercisi Aksona Mehmet Baş ve sanatseverler birlikte yaptılar. Sergide konuşan fotoğraf sanatçısı Erdinç Özal, verilen destekten dolayı belediye Başkanlarına teşekkür ederek, “Her gün kaybolan değerlerin, her gün kaybolan insanların varlıklarını hissettirmek çok önemli. Ben sergi açmayı aslında artık düşünmüyordum ama başkanlarımız destekleri beni yeniden umutlandırdı ve mutlu etti. İyi ki de bugün bu sergiyi açmışız. Başkanlarımıza ve katılımlarınız için siz değerli konuklara teşekkür ediyorum” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Gonca Köksal, “Şenliğimiz bu kadar keyifli olduysa bu Ahmet Başkanımızın destekleri sayesinde olmaktadır. Ahmet Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Erdinç ağabey benim de ağabeyim sayılır. Uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. Çok nitelikli bir şenlik yaşıyoruz. Böylesi nitelikli bir şenlikte Muğla’nın sokaklarını karış karış gezmiş ve fotoğraflamış Erdinç ağabeyimizin fotoğraflarına yer vermemek olmazdı. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın çok büyük bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Muğla’nın coğrafyası çok farklı. Muğla’nın merkezi ise bambaşka. Her bölgenin, köylerin kendine has özellikleri ve güzellikleri var. Mehmet Ağabeyin bir sözü vardır: ’Tükettiğimizden fazlasını üreteceğiz.’ İşte o zaman faydamız olacak. Muğla’nın merkez kültürünü koruyacak ve yayacağız. Türkiye ve dünyanın önemli kişiliklerini bu bölgeye getirip tanıtımı arttıracağız. Binlerce yıllık medeniyetimizi anlatacağız. Muğla bölgesi çok büyük bir zenginlik. Bizim şenliğimizi uluslararası yapmamızın amacı bu. Bugün açılışını yaptığımız fotoğraf sergisi de bu anlamda çok önemli. Yurt dışında olduğu gibi sergilerimizi sokaklara, caddelere taşıyacağız.”

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Aras ve Başkan Köksal sergiyi fotoğraf sanatçısı Özal ile birlikte gezdi. Sergi açılışının ardından Özal’a teşekkür plaketi takdim edildi. Erdinç Özal’ın Muğla’dan Menteşe’ye fotoğraf sergisi 13 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.