Yüzyılın deprem felaketinin ardından 10 ilde depremin yaralarını sarmak amacıyla Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce görevlendirilen 18 kişilik psikososyal destek ekibi sahada ihtiyaç tesbiti yaparak psikososyal destek hizmeti vermek üzere Osmaniye iline hareket etti.

Yüzyılın deprem felaketinin ardından 10 ilde depremin yaralarını sarmak amacıyla Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce görevlendirilen 18 kişilik psikososyal destek ekibi sahada ihtiyaç tesbiti yaparak psikososyal destek hizmeti vermek üzere Osmaniye iline hareket etti.

Muğla’dan giden 18 kişilik psikososyal destek ekipleri depremde evleri hasar gören ailelerin kaldığı çadır kent, spor salonları, okullar ve geçici barınma alanlarında psikolojik destekte bulunacak.

Türkiye Afet Müdahale Planı, Ulusal Düzey Psikososyal Destek Grubu Planı ve Yerel Düzey Psikososyal Destek Hizmet Operasyon Planı çerçevesinde Psikososyal Müdahale ve Çalışana Destek Ekip ve lojistik ekipleri Osmaniye iline ulaşarak sahada çalışmalarına başlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcıları Özgür Kırmızıtaş ve Kuduret Gültaş’ın yolcu ettiği ekipler iyi yolculuklar dileklerini iletti. Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı "Tüm afetlerde olduğu gibi, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her anda, zaman ve mekân gözetmeksizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, personellerimize kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.