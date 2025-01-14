Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi, Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy Yollarına 320 Milyonluk yatırım yaparak yolları yeniliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürerek, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Fethiye’nin yollarını yeniliyor.

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii’ndeki Atatürk Caddesi, Kayaköy Mahallesi’ndeki Hisarönü-Kayaköy Yolu ve ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilecek altyapı ve üstyapı projeleri kapsamında bölgeye yaklaşık 320 milyon TL değerinde yatırım yapılması planlanıyor.

11 bin metre Sıcak Asfalt, 6 bin 500 metreOtokorkulukÇalışması Yapılacak

Proje, Fethiye’nin altyapı sorunlarına çözüm sunarken üstyapı düzenlemeleriyle de bölgeye estetik bir görünüm kazandıracak. Altyapıçalışmaları kapsamında 2 bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşenirken, bin 900 metre ana yağmur suyu hattı inşa edilecek. Üstyapıçalışmalarıyla da 10 bin 225 metrekare perdahlı beton kaldırım ve 15 bin metrekare granit kaplama kaldırım yapılacak.Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 bin metre bordür döşemesi yapılarak 11 bin metrelik sıcak asfalt yol çalışması tamamlanacak. Ayrıca, yolların güvenliği için 6 bin 500 metre uzunluğunda otokorkuluk montajı gerçekleştirilecek.

Modern Fethiye, güvenli ve konforlu bir yaşam sunuyor.

Yol, cadde ve meydan düzenlemeleri sayesinde Fethiye’nin turistik cazibesi artarken, bölge ekonomisi de olumlu yönde etkilenecek. Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fethiye’nin daha güvenli, konforlu ve estetik bir yaşam alanı sunarak hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılaması hem de turizme katkı sağlaması hedefleniyor.