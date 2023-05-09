Muğla Ege Yıldızlarında Süper Lig’de Final ve U20 Kategorisinde Türkiye Finali oynaması sebebiyle milli takımlardaki sporcu sayısı arttı. U18 kategorisinde Milli takıma Sıla Aleyna Çelebi, Esma Tok, Nilay Nur Öztürk, Aleyna Satılmış A Milli Kadın Türk Milli takımına ise Elif Bacak, Sude Nur Kurt ve Aleyna Başbuğ seçildi.

Muğlalı Milli Sporcuların Galler, Hırvatistan, Polonya’da milli formayı giyerek Türkiye’yi temsil edeceklerini belirten Kulüp Başkanı Serkan Şen, "Bu sporcularımızın bazılarının öğretmen olarak atanma durumları var. Çok sayıda Muğlalı sporcunun Hokey sayesinde geleceklerini de garanti altına alıyor. Burada bu çocuklar sadece Hokey oynamıyor, bir anlamda gelecek mücadelesi içindeler. Bu mücadelede onları başarıya ulaştırıyor“ diye konuştu.