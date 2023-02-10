Muğla Afet Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (ADAKSAR) tarafından deprem bölgesi için Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü tarafından imal edilen polar, battaniye, giyecek ve oyuncaklar deprem bölgesine gönderildi.

Muğla Afet Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (ADAKSAR) tarafından deprem bölgesi için Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü tarafından imal edilen polar, battaniye, giyecek ve oyuncaklar deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonrasında Muğla’dan yardımlar gitmeye devam ediyor. Muğla Arama Kurtarma Derneği tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kendi imalatları olan polar, battaniye, kıyafet ve oyuncaklar deprem bölgesine gönderildi.

Muğla ADAKSAR Arama Kurtarma Derneği Başkanı Erol Kütahya, “Bugün Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü ile beraber hazırlamış olduğumuz acı olayımız ile ilgili bir nebze de bizim payımız olsun diye battaniyelerimizi gönderiyoruz. İnşallah devamı da gelecek. Bizler her arkadaşımıza ulaşabilirsek, her cana dokunabilirsek, bir nebze de Muğla’dan onlara sıcak bir ortam hazırlayabilirsek az da olsa acıları unutacağız. Bunun için Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsüne çok teşekkür ediyorum. Usta öğreticilerimiz bizi kırmadı, hepsi canla başla gece gündüz demeden çalıştılar. Ayrıca ADAKSAR Arama Kurtarma Derneği üyelerimize de teşekkür ediyorum. Hepsinin bağışları ile gerçekleştirdiğimiz, aldığımız kumaşlar gönderdiğimiz insanlara birer yuva, birer kucak, gönderdiğimiz çocuklara birer oyuncak olacaklar. Bugünleri hep birlikte kucaklaşarak, ayrışım yapmadan birlikte el ele vererek aşacağız. Başta deprem bölgesindeki vatandaşlarımız olmak üzere herkese Allah’tan güç, kuvvet diliyorum, ölenlere rahmet, kalanlara başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah bir daha böyle acı göstermesin” dedi.