Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kentin etkilendiği deprem bölgesine Muğla’dan destek olmak amacıyla, Muğla AFAD ve Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ve iaşe araçları yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kentin etkilendiği deprem bölgesine Muğla’dan destek olmak amacıyla, Muğla AFAD ve Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ve iaşe araçları yola çıktı.

Muğla AFAD İl Müdürlüğünden 118 personel 18 araç yola çıkarken, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait arama kurtarma araçları ve iaşe araçları deprem bölgesine yardım için yola çıktı.

Muğla AFAD il Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada” Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kentin etkilendiği deprem bölgesine 118 personel 18 araç ile deprem yaralarını sarmak için bölgeye hareket edildi “ifadesi kullanıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada , "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kentin etkilendiği bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyemize ait arama kurtarma araçları ve iaşe araçları ve 20 personel ile deprem bölgesine yardım için yola çıktık. Kayıplarımızın artmamasını diliyor, bir daha böyle olaylar yaşamamayı temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.