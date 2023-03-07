Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan rehberlik öğretmeni ve psikolojik danışmanlar, deprem bölgesinde çocuklara ve ailelere psikososyal destek veriyor. Bu çerçevede Adıyaman iline gidecek olan 12 kişilik yeni psikososyal destek ekibi, yolculuk öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile bir araya geldi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan rehberlik öğretmeni ve psikolojik danışmanlar, deprem bölgesinde çocuklara ve ailelere psikososyal destek veriyor. Bu çerçevede Adıyaman iline gidecek olan 12 kişilik yeni psikososyal destek ekibi, yolculuk öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile bir araya geldi.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarından barınmaya, sıcak yemek hizmetinden temel ihtiyaçların sağlanmasına çok sayıda başlıkta tüm birimleriyle seferber olan Milli Eğitim Bakanlığı, bölgedeki psikososyal destek faaliyetlerine devam ediyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan rehberlik öğretmeni, psikolojik danışmanlar ile okul öncesi ve özel eğitim öğretmenlerinden oluşan psikososyal destek hizmetleri ekipleri de Adıyaman ilinde depremden etkilenen çocuklara yönelik psikolojik destek hizmeti veriyor. Geçtiğimiz haftalarda bölgeye ulaşan ve psikososyal eğitim faaliyetlerini yürüten ekibin ardından 12 kişilik ikinci ekip de Adıyaman iline hareket etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Muğla’nın farklı ilçelerinden bir araya gelen gönüllü öğretmenler, yolculuk öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda psikososyal destek hizmetleri ekibiyle bir araya gelen İl Müdürü Emre Çay, yolculuk öncesi öğretmenlerle duygularını ve düşüncelerini paylaştı. Yaşanılan büyük afetin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın ’Her şart altında eğitime devam’ yaklaşımıyla deprem bölgesinde çalışmalara başladığını ifade eden Müdür Çay, “Deprem sonrası hem öğrenciler hem de velilerdeki olumsuz duyguların etkilerini azaltmada psikososyal destek faaliyetleri büyük önem taşıyor” dedi.

İl Müdürü Çay, “Öğretmenlerimiz olarak deprem bölgesinde, depremden etkilenen evlatlarımızın yanı başında olacaksınız. Onlar milletimizin bizlere emaneti. Sizlerin gayretleri, şefkati ve sevgisiyle bu zor günleri aşacağız; yaralarımızı birlikte saracağız. Yolunuz açık olsun” dedi.

Afetin yaşandığı ilk günden itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım edebilmek adına Muğla eğitim camiası olarak seferber olduklarını belirten İl Müdürü Emre Çay, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak depremin yaşandığı ilk günden itibaren AFAD gönüllülerimiz ve AKUB ekibimizle deprem bölgesindeydik. Ne yapabilirizden hareketle, Muğla valiliğimizin destekleriyle, meslek liselerimiz, mesleki eğitim merkezlerimiz, olgunlaşma enstitümüz ve halk eğitim merkezlerimizde depremden etkilenen vatandaşlarımız için battaniyeden uyku tulumuna, masa ve taburelerden sobaya birçok ihtiyacı ürettik. Milli Eğitim camiası olarak her zaman göreve hazır olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Öğretmenler olarak milletin vicdanıyız; biz büyük bir aileyiz” diye konuştu.

Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, deprem bölgesindeki 10 ilde oluşturulan 418 psikososyal destek çadırı, 236 okul öncesi eğitim çadırı, 2 prefabrik okul ve 93 hastane sınıfında toplam 691 bin 284 öğrencinin eğitim öğretim faaliyetleri destekleniyor.