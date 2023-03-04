Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremlerde Menteşe Devlet Hastanesinde görevli gönüllü sağlık çalışanları görevlerini tamamladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremlerde Menteşe Devlet Hastanesinde görevli gönüllü sağlık çalışanları görevlerini tamamladı.

Muğla’dan gönüllü olarak deprem bölgesine giden TCG-Bayraktar Gemisi’nde tıbbi tedavi ve ameliyat hizmetleri veren ekibe göstermiş oldukları fedakarlık ve çabalarından dolayı Menteşe Devlet Hastanesi İdari Ekibi ve Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı tarafından teşekkür belgeleri taktim edildi.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, “Ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden yaralayan ‘06.02.2023’ tarihli deprem afetinde ilk andan itibaren gönüllü olarak, yürüttüğünüz başarılı çalışmanızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.