Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da ilk etapta arama kurtarma, ilk yardım ve güvenlik ekipleri ile gerekli ekipmanlar bölgeye sevk edildi. Deprem bölgesine Muğla’dan 621 personel, 147 gönüllü ve 181 araç desteği sağlandı. Bölgeye ulaşan ekipler arama kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da ilk etapta arama kurtarma, ilk yardım ve güvenlik ekipleri ile gerekli ekipmanlar bölgeye sevk edildi. Deprem bölgesine Muğla’dan 621 personel, 147 gönüllü ve 181 araç desteği sağlandı. Bölgeye ulaşan ekipler arama kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi ve Muğla’ya gelecek olan vatandaşların konaklamalarının sağlanması konusunda gerekli çalışmalar Muğla Valiliği başkanlığında yapıldı.

Muğla Valiliğinin koordinasyonunda Kaymakamlıklar bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşlardan gelen ayni yardımların toplanması, koordinasyonu ve deprem bölgesine ulaştırılması çalışmaları sürüyor.

Muğla Valiliğinin koordinasyonunda Kaymakamlıklar, Belediyeler, AFAD, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan deprem kolileri tırlara yüklendi. Bölgeye ulaştırmak üzere 5 tır deniz yoluyla, 26 tır karayoluyla olmak üzere toplam 31 tır yardım malzemesi, gıda kolisi, su ve seyyar mutfak yola çıktı.

Ayrıca Kızılay’ın il genelinde dört kan bağışı merkezinde toplanan 600 ünite kan deprem bölgesine ulaştırıldı.