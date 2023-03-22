Çanakkale’de Şehitlikler, Anzak Koyu, Anafartalar, Arıburnu gibi önemli bölgeleri ilk defa gören Muğlalı vatandaşlar, Çanakkale’ye savaşmaya giderek orada şehit olan hemşehrilerinin şehitliklerini de ziyaret ederek dua etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 108 yıl önce dünya tarihinin değiştiği Çanakkale topraklarına Muğlalı vatandaşların ziyaret etmesini sağlıyor. Bu yıl Muğla’dan Çanakkale Şehitlik ziyaretine 288 vatandaş gönderilirken, bugün kadar toplam Bin 790 vatandaş Büyükşehir Belediyesi kanalıyla Çanakkale’yi ziyaret etme fırsatı buldu.

Çanakkale’de Şehitlikler, Şehitler Abidesi, Anzak Koyu, Anafartalar, Arıburnu gibi alanları gezen Muğla’lılar savaş zamanında yaşanan olayları da rehberlerden dinlerken duygu dolu anlar yaşadılar.

Çanakkale topraklarına ilk defa giden Muğlalı vatandaşlar Çanakkale şehitliğinde çok duygulandıklarını, bu şehitlerin kanları ile vatanın kurtulduğunu, rehberin anlattıkları ile çok duygulandıklarını belirttiler. Vatandaşlar kendilerini Çanakkale şehitliğine ziyarete gönderen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e teşekkür ettiler.

Türk Milleti’nin birlik, beraberlikle aşamayacağı engelin, yenemeyeceği güçlüğün olmadığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bunun en iyi örneğinin Çanakkale Zaferi olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “Anadolu’nun tüm değerleri oradaydı. Hangi inanca sahip olursa olsun, hangi kökenden gelirse gelsin hepsi bir arada ülkenin müdafaası için yan yana, koyun koyuna can verdiler. Biz Cumhuriyet’i böyle kurduk. Hiç bir farklılık yapmadan birbirimizi kucaklamalıyız” dedi.