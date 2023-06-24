4 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezî sınavı sonuçları açıklandı. Muğla’dan 5 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alarak LGS’de Türkiye liderleri arasına girdi.

Millî Eğitim Bakanlığınca, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilen merkezî sınav sonuçları "sonuc.meb.gov.tr" adresinde açıklandı.

LGS çerçevesindeki merkezi sınavda, Türkiye genelinde 562 öğrenci 500 tam puan aldı. Muğla’dan 5 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak LGS Türkiye şampiyonlarının arasında yer aldı.

Fethiye Gazi Ortaokulu öğrencisi Ecrin Koyuncu, Göcek Deniz Temiz Ortaokulu öğrencisi Yasemin Armağan ile Menteşe ve Ortaca’dan özel ortaokul öğrencileri İdil Günduğan, Alparslan Erdem Çoban ve Rüya Buse Bayar, LGS’de 500 tam puan alarak şampiyonlar arasına adını yazdıran öğrenciler oldu.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay " Öğrencilerimizin bu başarıları bizleri gururlandırdı. Başarı bir ekip işidir. Başta öğrencilerimiz olmak üzere bu başarıya katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi, çocuklarımızı en iyi şekilde sınava hazırlayan velilerimizi tebrik ederim. Öğretmenlerimiz tercih döneminde de okullarımızda öğrencilerimize rehberlik edecekler. Sonuçların tüm öğrencilerimize, Muğla eğitim ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

LGS sınav kılavuzu 26 Haziran Pazartesi günü ilan edilecek. Öğrenciler tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih sürecinde hem Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan hem tercih robotları hem rehber öğretmenler okullarda öğrencilere tercihlerinde rehberlik edecekler.