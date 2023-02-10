Türkiye, 6 Şubat sabaha karşı büyük bir kabusa uyandı. İlk önce Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7,7’lik depremin vurduğu Türkiye, saatler sonra Elbistan merkezli 7,6’lık depremle yıkıldı.

Türkiye, 6 Şubat sabaha karşı büyük bir kabusa uyandı. İlk önce Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7,7’lik depremin vurduğu Türkiye, saatler sonra Elbistan merkezli 7,6’lık depremle yıkıldı.

Muğlalı ihracatçılar, vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD ile güç birliğine giderek, topladıkları 100 ton yardım malzemesini Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 4 askeri kargo uçağıyla depremden en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş, Adıyaman ve Adana’ya gönderdiler.

Muğlalı ihracatçılar, Muğlalı vatandaşların da katkılarıyla gıda malzemeleri, bebek maması ve ilaç ağırlıklı 100 ton insani yardım malzemesi topladılar. Milas Hava Meydan Komutanlığı Koordinasyonunda, AFAD ile iş birliğinde bir yardım kampanyası yürüttüklerini aktaran Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla, 3 uçak dolusu yardım malzemesini Kahramanmaraş ve Adıyaman’a ulaştırdıklarını, 4’üncü uçağın ise; Adanalı depremzedeler için havalandığını dile getirdi.

Koca Yusuf 40 tonluk yardımı Kahramanmaraş’a uçurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Koca Yusuf isimli kargo uçağının, 40 tonluk insani yardım malzemesini alarak 9 Şubat’ta Muğla Bodrum-Milas Havalimanı semalarından deprem bölgesine uçuşa geçtiği bilgisini paylaşan Kızıltan, “Muğlalı ihracatçılar ve vatandaşlarımız tarafından toplanan 60 ton yardım malzemesi için, aynı gün 2 askeri kargo uçağı Adıyaman’a sevk edildi. 10 Şubat’ta da 4. uçağımız Adana’daki depremzedeler için havalandı” şeklinde konuştu.

Muğlalı ihracatçılar ve vatandaşların, yardımlarının havayolu yanında karayoluyla da deprem bölgesine sevklerinin devam ettiğini belirten Kızıltan sözlerini şöyle tamamladı; “Deprem bölgesindeki yaraların sarılması için yardım toplamaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız, deprem bölgesindeki hayat normale dönene kadar karayolu ve havayoluyla devam edecek. Yardım malzemelerimizin temininde Milas ve Bodrumlu vatandaşlarımızın ve Muğla Bölgesi’ndeki su ürünleri ve maden ihracatçılarımızın emekleri çok fazla oldu. Milas ve Bodrumlu vatandaşlarımıza, Muğla’da faaliyet gösteren Su ürünleri ve maden ihracatçılarımıza, yardım malzemelerimizi havayoluyla deprem bölgelerine ulaştırabilmemiz noktasında verdikleri destek nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Milas Hava Meydan Komutanlığı personeline ve uçuş ekiplerimize, yardımlarımızın ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştiren AFAD’a şükranlarımızı sunuyoruz”