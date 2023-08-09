Son zamanlarda Muğla’da hokey branşında başarılara imza atan Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü U15 Kızlar Hokey ’de Türkiye Şampiyonu olduktan sonra bireysel olarak da kulübün 4 Muğlalı sporcusu milli takıma seçildi.

Bu yıl kulübün milli takımlara gönderdiği sporcu sayısı 10’a ulaştı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Serkan Şen ”Bizler özellikle 20 yaş altı ve 16 yaş altı hokey kadınlar kategorilerinde Türkiye’nin en iyisiyiz. Hokey sporu Muğlalı kızlara çok yakıştı ve Muğlalı kızlarımız bu spora çok uyum sağladılar. Bu sezon ciddi başarılar elde ettik. Maddi olarak biraz daha destek görürsek kulüpler anlamında Avrupa Kupası’nı yani Euro Hockey kupasını Muğla’ya getiririz” diye konuştu.