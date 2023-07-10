Galler’in Swansea şehrinde 10-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak olan U18 Kızlar Hokey Avrupa Şampiyonası’nda Muğlalı 2 sporcu Muğla’yı temsil edecek.

Muğlalı Hokey sporcular Sıla Aleyna Çelebi ve Nilay Nur Öztürk, Türkiye Hokey tarafından açıklanan 18 kişilik milli takım kadrosunda yer aldı.

Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü forması giyen Konyalı milli sporcu Esma Tok ile birlikte 3 milli sporcunun Avrupa Şampiyonası’nda Ege Yıldızları Spor Kulübü ve Türk Milli Takımı’nı temsil edeceğini belirten Kulüp Başkanı Serkan Şen, "Bu sezon Ortaköy Spor Başkanı Hüseyin Uçar’ın desteğiyle kadromuzu güçlendirdik. 3 sporcumuz bu kategoride milli takıma seçildi. Destekleri için Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş, Ortaköy Spor Başkanı Hüseyin Uçar ve tüm destekçilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.