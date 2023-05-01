Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2023 yarışmalarının finalleri, Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla’nın çeşitli okullarından 13 takımın final heyecanı yaşandığı festivali ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bir yıllık emek ve çalışmanın sonunda Teknofest yarışmalarında finallere kalma başarısını gösteren takımlar İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline katılmaya hak kazandılar. Muğla’nın farklı okullarından 13 takımın finale kalma başarısını gösterdiği festivalde öğrenciler projelerini sergileme şansı yakalarken yarışma sonuçlarını da heyecanla bekliyorlar.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Milli Teknoloji hamlesi heyecanının yaşandığı Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest 2023 finallerine katıldı. Takımların projelerini sergilediği stantları ziyaret eden İl Müdürü Çay, Muğla’dan finale kalma başarısı gösteren takımların öğrencileri ve danışman öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu, projeler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin bugüne kadar Teknofest yarışmalarında başarıları ile tüm Muğla’yı gururlandırdığını ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Teknofest’e bu yıl katılma kararımın arkasındaki başlıca sebep ilimizden teknoloji yarışmalarına başvuru sayısının artışına hem teşekkür etmek, hem de Teknofest’e ve Milli Teknoloji Hamlesine verdiğimiz önemi öğretmen ve öğrencilerimize bir kez daha göstermekti. Gençlerimizin havacılık, uzay ve milli teknolojiye olan ilgi ve inançları, harcadıkları emek ve gayretleri bu başarıya ulaşmalarını sağlıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında rekor bir başvuru ile katıldığımız Teknofest yarışmalarında yine rekor sayıda takımımız finallere kalmayı başardılar. Yarışmaların sonuçlarını öğrencilerimiz kadar bizlerde heyecanla bekliyoruz. Bizlere bu heyecanı yaşatan gençlerimize, onlara rehberlik eden danışman öğretmenlerimize, emeği geçen, destekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.