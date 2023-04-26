Dünya’nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest yarışmalarının finallerine katılmaya hak kazanan Muğla’dan 13 okul takımı TEKNOFEST heyecanına ortak olacak.

13 takım finallere katılacak

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi vizyonuna gençleri de ortak eden, roketten elektrikli araçlara, çevre ve enerji teknolojilerinden kutup araştırma projelerine, akıllı ulaşımdan eğitim teknolojilerinden engelsiz yaşam teknolojilerine ve tarım teknolojilerine kadar 41 farklı alanda yapılan Teknofest- 2023 yarışmalarına Muğla’dan 910 takım başvurdu. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 13 takım yarışmalarda finale kalarak İstanbul’da gerçekleştirilecek finallere katılmaya hak kazandı.

Son Teknofest’te Muğla’ya 5 kupa geldi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde; Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığı ile düzenlenen Teknofest yarışmalarında geçtiğimiz sene Muğla’nın farklı okullarından gençlerin yer aldığı takımlar, biri şampiyonluk kupası olmak üzere Teknofest Karadeniz’den 5 kupa ile dönmüşlerdi.