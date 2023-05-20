Muğla’da devlet ve özel okullardan Erasmus+Okul eğitimi ve mesleki eğitim akreditasyonu faaliyetleri devam ediyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından desteklenen Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Akreditasyon Projesi çerçevesinde 2022-2023 döneminde Okul Eğitimi Akreditasyonu 2. grupta 38, Mesleki Eğitim Akreditasyonu 1. grupta 32 okul konsorsiyum ortağı olmuş ve toplamda 124 öğretmen ve 73 öğrenci, 14 farklı ülkede yurtdışı eğitim, kurs, işbaşı izleme ve staj faaliyetlerine katılıyor.

Okul Eğitimi programı çerçevesinde öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmak, yeni teknolojilerin ve yenilikçi öğretim yöntemlerini tanıtmak, dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini geliştirmeyi hedefliyor. Mesleki eğitim programı çerçevesinde ise temel mesleki eğitim programlarına devam eden öğrencilerin yurt dışında katıldıkları staj faaliyetleri ile Güzellik ve Saç Bakım, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Yiyecek-İçecek/Konaklama-Seyahat, Bilişim Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında mesleki beceri ve yeterliliklerini arttırmayı hedefliyor. Mesleki Eğitim personelinin ise, meslek alanlarıyla ilgili iş tabanlı öğrenme-öğretme ve işbirliği sağlayan eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanıyor.

23 Mart 2023 tarihinde başlayan hareketlilik faaliyetleri 31 Ağustos 2023 tarihine kadar bireylere öğrenme fırsatları sağlamaya ve onların mesleki gelişimlerini desteklemeye devam edecek. Eylül 2023 itibarı ile de yeni akreditasyon ortaklıkları ile her yıl yaklaşık 250 kişinin yurtdışı eğitim faaliyetlerine katılım sağlaması planlanıyor.