Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Valiliği arasında ‘Anneleri Aşılat, Buzağını Yaşat’ protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 bin doz aşı alarak 2 doz olmak üzere 5 bin adet büyükbaş hayvanı aşılayacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, hayvancılığa destek olmak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Valiliği ‘Anneleri aşılat, buzağını yaşat’ protokolü imzalandı.



Protokol Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz arasında imzalandı. Protokol kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilecek 10 bin doz aşı2 doz uygulama şeklinde 5 bin büyükbaş hayvana yapılacak. Aşılama çalışması Büyükşehir Belediyesi ve Tarım İl MüdürlüğüVeteriner Hekimleri eşliğinde yapılacak. Projede buzağıların anneleri gebelik döneminde 2 doz olmak üzere E.coli-Rota-Coronaüçlü karma aşısıyla aşılanması, doğan buzağıların kolostrum yoluyla antikorları almasının sağlanması ve buzağıların bağışıklığının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman “Bugün önemli bir protokol imzalamak için buradayız. Bu protokol ilimize hayırlı olsun. Bundan sonra Muğla Valiliği olsun Muğla Büyükşehir Belediyesi olsun daha güzel çalışmalara imza atacağız. Muğla Büyükşehir Belediyemize ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’müze teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz “ Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Dairesi Başkanlığı ile Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalamak için buradayız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık konusunda üreticinin her zaman yanındayız. İl Tarım Orman Müdürlüğümüzle ile Tarımsal Daire Başkanlığı’mız Muğla mücavir sınırları içerisinde 10 bin aşı ile üreticilerimizi destekliyoruz. Proje kapsamında yaklaşık 2,5 Milyon TL civarında bir bütçe ile aşılarımızı temin edeceğiz ve aşılama çalışmalarına başlayacağız. Birlikte eğitim organizasyonlarının içerisine gireceğiz üreticilerimizin bilinçlendirilmesini sağlayacağız. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Dairesi Başkanlığımız ile Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için çalışmalara devam edecektir” dedi.