Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından il genelindeki 9 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması maksadıyla 14-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında; Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Marmaris, Ortaca, Fethiye İlçelerinde gerçekleştirilen 23 operasyonda toplam 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 107 kök kenevir bitkisi, 70 gram kenevir tohumu, 14 gram kubar esrar, 42 gram toz esrar, 3 gram eroin, 15 gram skunk, 1 gram metamfetamin, 69 sentetik hap, 10 adet 500 miligram bitki besini, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 kurusıkıdan bozma 9 mm. tabanca ve 2 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 27 şahsın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.