Muğla Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı paydaşlığında 13 ilçedeki resmi/özel tüm okullarda “Gönüllü Okul Trafik Görevlileri Projesi” yürütülecek.

Muğla Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı paydaşlığında 13 ilçedeki resmi/özel tüm okullarda “Gönüllü Okul Trafik Görevlileri Projesi” yürütülecek.

Muğla’da resmi/özel tüm okullardaki öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, anne baba ve aile bireylerinin trafik kazaları ile ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi ve oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla “Gönüllü Okul Trafik Görevlileri Projesi” protokolüne imza atıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Süleyman Ercan ile İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay katıldı.

Protokole göre trafik eğitimi ile ilgili toplumun bütün kesimlerinde trafik bilincinin oluşturulması için yerel yönetimlerden, sivil toplum kuruluşlarından, özel işletmelerden ve eğitim alan öğrencilerin ailelerinden yardım ve destek alınacak. Okul trafik kulüplerinin daha cazip ve daha etkili olması için çalışmalar ve planlamalar yapılacak. Gönüllü velilerin aktif çalışması ile okullarda trafik güvenliğinin sağlanmasına destek sağlanacak.

Vali Orhan Tavlı imzalanan protokolün önemine dikkat çekerek, “Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz. Özellikle trafik kazalarında yaşadığımız can kayıpları bizleri derinden üzüyor. Bu tehdidin ortadan kalkmasının en büyük çözümü ise eğitimden geçiyor. Toplumda yer alan bütün fertlerin trafik konusunda bilinçlenmesi ve yeterli eğitimle donatılması trafik kazalarının azalmasında büyük rol oynayacaktır. Bugünün yayası, yarının sürücüsü olacak çocuklarımıza trafik kurallarına uyma duyarlılığını kazandırmak adına imzaladığımız Gönüllü Okul Trafik Görevlileri Projesi ile bu konuda çok yol kat edeceğimize inanıyorum” dedi.