Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşması, Ortaköy Mahallesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sabah namazının ardından tesbihat yapılan buluşma, İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın’ın konuşmasıyla devam etti. Müftü Akın, konuşmasında 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de yaşanan olaylara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “İsrail’in saldırılarının başladığı tarihten bu yana Gazze’deki Müslüman kardeşlerimiz çok büyük zulme maruz kalmaktaydı. Ancak, ateşkes vesilesiyle kardeşlerimizin nefes alacak olmaları hepimizi bir nebze olsun rahatlattı”

TFF 3. Lig: Muğlaspor: 1 - Amasyaspor: 1 TFF 3. Lig: Muğlaspor: 1 - Amasyaspor: 1

Programa katılan İl Müftüsü Yaşar Çapçı da katılımcılara teşekkür ederek dua etti. Etkinlik, çorba ve çay ikramıyla sona erdi.

Kaynak: iha