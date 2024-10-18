Muğla’nın Dalaman ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını gece boyunca devam etti. Dalaman Taşbaşı Mahallesi’nde 20.28’de başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın Taşbaşı haricinde Elcik Mahallesi Taşdibi mevkiinde etkili oldu.

Sarp arazide devam eden orman yangınına havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi yapılamadı. Kara ekiplerinin de ulaşımının zor olduğu bölgede, alevlerin Taşbaşı Mahallesi’nin ulaşımını sağlayan yola sıçramaması için arazözler ile alevlerin önünü kesmek için canla başla mücadele verildi.

Yangın nedeniyle bölge sakinleri de gece boyunca uyamadı ve yanan alanları uzaktan seyretti. Elcik Mahallesi’nde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmaması için dozerler ormanlık alanda yol açarak ekiplere ulaşımı sağladı.