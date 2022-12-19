Muğla’da okullarda iyileştirme ve yenileme çalışmaları devam ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okullarda devam eden eğitim öğretim faaliyetlerini de yerinde inceledi.

Muğla’da okullarda iyileştirme ve yenileme çalışmaları devam ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okullarda devam eden eğitim öğretim faaliyetlerini de yerinde inceledi.

Muğla genelinde okullarda yürütülen iyileştirme ve yenileme çalışmaları okulların çehresini değiştirdi. “Modern ve güvenli eğitim ortamlarında güçlü eğitim, güçlü Türkiye” sloganıyla yürütülen çalışmalar eğitim öğretimi aksatmadan titizlikle yürütülüyor. İl Müdürü Emre Çay, iyileştirme çalışmaları tamamlanan okulları ziyaret ederek yenilenen okullarında öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geliyor. Bu haftaki ilçe ziyaretleri programında Milas ve Ortaca ilçeleri yer aldı.

Milas İlçe Kaymakam Mustafa Ünver Böke ve İlçe Müdürü Akın Aydın eşliğinde saha ziyaretlerinde bulunan İl Müdürü Emre Çay, okullarda incelemelerde bulundu. Milas Gölyaka İlkokuluna gerçekleştirilen ilk ziyarette, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelinerek yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri yerinde incelendi. Köy Yaşam Merkezi olarak tekrar hizmete açılacak olan Gölyaka’nın eski köy okulu binasında incelemelerde bulunuldu.

Ziyaretlerini Bafa İlkokulu/Ortaokulu ve ardından Milas Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu ile devam eden İl Müdürü Emre Çay, iyileştirme ve onarım çalışmaları gerçekleştirilen okul binalarında incelemelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde tuvaletleri, ıslak zeminleri ve lavaboları tamamen yenilenerek, modern ve hijyenik bir görünüme kavuşan Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İl Müdürü Emre Çay, “Her şeyin en güzeline layık çocuklarımız ve öğretmenlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İlçe ziyaretlerini Ortaca ile sürdüren İl Müdürü Emre Çay, Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile bir araya geldi. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu’nun eşlik ettiği görüşmede, ilçe eğitiminin genel durumu, yapılacak yeni eğitim yatırımları ve kurumlar arası iş birliği konularında istişarelerde bulunuldu. Ardından, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasını ziyaret eden İl Müdürü Çay, ilçe yöneticilerimizle bir araya gelerek okulların genel durumu ve eğitim öğretim faaliyetleri hakkında brifing aldı. Ortaca Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulunu ziyaret eden İl Müdürü Emre Çay, okulun yeni kütüphanesinde düzenlenen Muğla Okur Gezer Yazar Projesi etkinliğinde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından çıkarılan okul gazetesi ve dergisini inceleyen İl Müdürü Emre Çay, okul gazetesinde ve dergide yer alan şiirler ve hikayeler üzerine öğrencilerle sohbet etti. Okur Gezer Yazar Projesi’nin okulda başarıyla yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Müdürü Emre Çay, öğretmen ve öğrencileri özverili çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik etti. Ardından okulda, Yerli Malı Haftasında hazırlanan stantları ziyaret etti.

İl Müdürü Emre Çay Ortaca ziyaretinde son olarak Ortaca Orman Okulu projesi için planlanan Mergenli ve Fevziye Mahalleri’nde eski köy okul arazilerinde incelemelerde bulundu. Fevziye Mahallesi’nde Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürecek olan eski okul binasında yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.