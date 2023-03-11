Muğla Odaları ve Borsa ortak toplantısı, Muğla Ticaret Borsası ev sahipliğinde Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın da katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda yaşanan deprem felaketi, iklim değişikliği ve kuraklık, pandemi sonrası yapılaşma ve düzensiz göç ile birinci derece deprem bölgesi olan Muğla’nın depreme yönelik hazırlıkları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Muğla Ticaret Borsası Meclis Başkanı Uğur Özen, “Yaşanan deprem afeti sonrası Hatay ve İskenderun’a kara yolu ile ulaşım sağlanamadığından deniz yoluyla ulaşım için teklifte bulunmuştuk. Bunu göz önünde bulundurarak beklenen İzmir ve İstanbul depremleri için, deprem bölgelerine sevk edilecek yardım malzemelerinin hava ve deniz yolu ile ulaştırılması amacıyla, Muğla’nın bir üs gibi hizmet edebilmesi amacıyla alt yapı çalışmasını öneriyorum” dedi.

Muğla Ticaret Borsası Başkanı ı Hurşit Öztürk, deprem sonrası Borsa olarak gerekli tüm yardımları gerçekleştirmek için çaba harcadıklarını, deprem bölgesinde kalıcı konutlar yapılması için destek vereceklerini belirtti. Öztürk, “Yaşadığımız orman yangınlarda çam ağaçlarımız tahrip oldu ve ilimiz için son derece değerli olan çam balı üretimimize ket vuruldu. Yeni çam balı alanlarının yetiştirilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

20 bin Ramazan kolisi hazırlanacak

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş: “Deprem bölgesine desteğimizi sürdüreceğiz. Muğla Odaları ve Borsa olarak 20 bin Ramazan gıda kolisini deprem bölgesine gönderme kararı aldık. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“İlk turist kafilesi 17 Mart’ta geliyor”

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ile Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer de deprem sonrası yapılan çalışmalar ve ilçelerindeki depremzedeler ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, “Geçtiğimiz 4 yıl Coronavirüs salgını, orman yangınları, tur operatörü iddiası, Rusya-Ukrayna savaşı ve halen içinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan dolayı oldukça zorlu geçti. Geçtiğimiz dönemde hayata geçiremediğimiz projeleri bu dönemde yapmak amacıyla göreve talip olduk. Ancak görevimizin henüz dördünce ayında tarihin en büyük afetlerinde biri olan deprem felaketi ile sarsıldık. Oluşturduğu maddi yıkımın yanında, önümüzdeki günlerde oluşturacağı ekonomik etkinin, halihazırda yüksek olan enflasyonu daha da yukarı taşıyacağı aşikar” dedi. Başkan Ayhan 2023 yılı turizm sezonunun 17 Mart tarihinde İngiltere’den gelecek uçak ile start verileceği bilgisini aktardı.

Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “17 yıldır bu toplantıları yapıyoruz. Pek çok konuyu, pek çok afeti konuştuk ancak depremi konuşmamıştık. Bunu da yaşadığımız bu acı ile görmüş olduk. Bodrum olarak pandeminin de devamıyla çok fazla düzensiz göç aldık. Yarımadaya sığmıyoruz. Bu konuda acil önlem ve düzenlemelere ihtiyacımız var” dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri değerlendirildi. Ramazan pide fiyatları hakkında ortak bir mutabakata varılarak her Odanın konuyu meclislerine taşımasına karar verilirken, ulusal ve uluslararası fuarlara ortak katılımın sağlanmasının ilin tanıtımı için doğru bir yöntem olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.