Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, erken yılbaşı dolayısıyla hemodiyaliz hastaları, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için özel bir motivasyon etkinliği düzenledi.

Hastalar ve yakınları için moral kaynağı olmayı amaçlayan program, müzik konseri ile renkli anlara sahne oldu. Katılımcılar, huzurlu bir atmosferde müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Hastane yönetimi, bu tür etkinliklerin hastaların moral ve motivasyonunu artırma açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Hemodiyaliz Ünitesi ekibi, düzenli olarak benzer etkinlikler yapmayı planladıklarını ifade etti. Etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, sağlık çalışanlarına da hastalarıyla daha yakın bir bağ kurma fırsatı sundu.

Etkinliğe, Hemodiyaliz Ünitesi ekibi ve Prof. Dr. Bülent Huddam katıldı.