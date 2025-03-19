Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülnihal Kutlu Güvergin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk coilleme ameliyatının yapıldığını duyurdu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde girişimsel nöroloji alanında önemli bir adım atılarak ilk coilleme ameliyatının yapıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülnihal Kutlu Güvergin, "Üçüncü basamak merkezimizde bugüne kadar başarıyla uyguladığımız mekanik trombektomi (pıhtı nedeniyle tıkanan beyin damarının açılması), karotis ve vertebral arter stentleme (boyun ve beyin damarlarının daralan bölgelerine metal bir kafes yerleştirilerek açılması) ile intrakranial stentleme (beyin içindeki daralmış damarların stentle genişletilmesi) işlemlerine ek olarak artık beyin anevrizmalarına coilleme (baloncuk şeklindeki damar genişlemelerinin içine özel teller yerleştirilerek patlamasının veya yeniden kanamasının önlenmesi) işlemi de yapılmaktadır. Böylelikle hastalarımızı farklı illere sevk etmek zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır. İlk hastamızı başarıyla tedavi ettiğimiz bu önemli girişim, Türkiye’nin sayılı girişimsel nörologlarından Dr. Öğr. Üyesi Utku Cenikli tarafından gerçekleştirilmiştir. Sağlık alanındaki bu yeniliğin bölgemize ve hastalarımıza hayırlı olmasını dileriz" açıklamalarında bulundu.

Nöroloji AD Başkanı Prof. Dr. Güvergin’in açıklamasının ardından Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Süreyya Kolcuoğlu, 44 yaşındaki hastaya ilk defa yapılan coil kapama işlemi sonrası nöroloji servisinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kolcuoğlu, Nöroloji Kliniğince anjio ünitesinde endovasküler olarak anevrizmanın kapama işleminin yapılmaya başlanması sayesinde hastaların il dışına sevk edilmeleri ve yönlendirilmelerinin önüne geçilmiş olduğunu ve bu ihtiyaca olan talebin artık hastanede başarıyla karşılanabileceğini belirtti.