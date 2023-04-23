Muğla’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne saat 10.00’da çelenk konulmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından Dumlupınar İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Çay konuşmasında,” Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103. kuruluş yıl dönümünü ve çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Geride bıraktığımız Ramazan ayının bereketi ve huzuru ile iki bayramın coşkusunu birlikte yaşadığımız bu günlere ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılında; sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe açılan bir kapı olan 23 Nisan’ı sevinç ve gururla kutladığınızı görmek yarınlara umutla bakmamıza vesile olmaktadır” dedi.

Protokol üyeleri tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Tören, öğrencilerin halk oyunları ve dans gösterilerinin ardından sona erdi.

Törene Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.