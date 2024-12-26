Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Ula Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak içerisinde ilerleyen Fiat marka 48 RJ 706 araç ile, 48 FAG 90 ve 48 HC 327 plakalı araçlar henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.