Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken 48 KG 976, 22 NL 362, 59 TU 409, 35 AS 6680 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, 48 KG 976 plakalı otomobilin sürücüsü M.A. ve yanında yolcu olarak bulunan S.A.’yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.