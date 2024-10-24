Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, tarafından son iki günde gerçekleştirilen Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu ticaretine yönelik 12 ayrı operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 9,3 gram metamfetamin, 91 adet sentetik ecza, 6 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, 5 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatılırken, 12 şahıs "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan işlem gördü. Adli kontrol şartıyla 2 kişi serbest bırakıldı, 12 kişi hakkında da adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara karşı yürütülen mücadelenin il genelinde azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.