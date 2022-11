Muğla’nın Gökova Körfezi’nde denizde tekne ile gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından yunusların denizdeki gösterileri saniye saniye görüntülenirken, yunusların sudan fırlayıp adeta uçarak tekrar denize dalması görenleri şaşırttı.

Muğla’nın Gökova Körfezi’nde denizde tekne ile gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından yunusların denizdeki gösterileri saniye saniye görüntülenirken, yunusların sudan fırlayıp adeta uçarak tekrar denize dalması görenleri şaşırttı.

Gökova Körfezi Akbük Koyu’nda tekne ile gezintiye çıkan vatandaşlar yunus sürüsüne rastladı. Yunusların görsel şöleni vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde yunusların denizde yüzmesi ve bir anda sudan fırlayıp adeta uçarcasına tekrar denize dalması, cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşları heyecanlandırdı.

Vatandaşların heyecanı görüntülere şu ifadelerle yansıdı: "Of of kaç taneler bak, nereye gitti bunlar Zeyno daha yavaş, of of çektim bu sefer, maşallah size maşallah, Zeynep bunlar palamudu kovalıyor galiba, daha dün söyledim ya nerede bunlar diye onlara yardım ettiğimizi falan düşünüyorlar herhalde."