Muğla merkezden ilçelere ve mahallelere yolcu taşımacılığı yapan dolmuş minibüslerine yönelik artan şikayetler üzerine, sivil trafik polisleri görevlendirildi.

Yolculuk süresince minibüs şoförleri, kural ihlalleri açısından sivil trafik ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Denetimlerde, cep telefonu kullanma, kırmızı ışık ihlali, durak harici yolcu alma, fazla yolcu taşıma, emniyet kemeri kullanmama, şerit izleme ve takip ihlalleri, hatalı sollama gibi kurallara uymayan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin planlı ya da ani şok uygulamalar şeklinde gerçekleştirildiği, sivil trafik polislerinin ihlaller tespit edildikten sonra kendilerini tanıtarak şoförlere bilgi verdiği belirtildi.

Yolcuların şikayetlerine önem verilen denetimlerde, ihlal yapan sürücülere uyarılarda bulunulurken, kurallara uyan sürücülere teşekkür edildi. Denetimlerin trafik güvenliğini artırmak ve yolcu memnuniyetini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.