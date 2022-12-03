Hafta sonu olması nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk yaşanmazken, seyir halindeki araçlar da sis nedeniyle kontrollü seyretti.

Yağışlı havanın ardından bu sabah saatlerinde Menteşe ilçesinde yoğun sis ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Denizli, Aydın ve Marmaris-Fethiye-Antalya karayolunun kesiştiği noktada bulunan Menteşe ilçesinde şehir merkezi ve karayolunda yoğun sis yaşandı.

Muğla merkezli üç ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Muğla merkezli üç ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Muğla’da üç günlük sağanak yağışın ardından hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk yarısında yağış beklenmiyor.

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