Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10 Şubat-21 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Üçüncü Dönem Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başarıyla tamamlandı.
Eğitim programının kapanış töreninde, Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Canan Gürsoy, Uzm. Dr. Aslı Alkan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palancıoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları Gülay Karaduman ve Mihrican Çelebi, eğitim sorumlusu ve yoğun bakım sorumlu hemşireleri hazır bulundu.
Törende, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, yoğun bakım hemşirelerinin mesleki yetkinliklerini artırmaya yönelik bu tür eğitimlerin sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükselttiğine vurgu yapıldı.
Sağlık alanındaki nitelikli insan kaynağını güçlendirme amacıyla düzenlenen bu eğitim programını başarıyla tamamlayan hemşireler, ileri seviye yoğun bakım hizmetlerinde önemli bir rol üstlenecek.