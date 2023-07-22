Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Muğla’da, farklı puan türlerinde ilk yüze ve ilk bine giren öğrenciler belli oldu. Heyecanla beklenen YKS sonuçlarına göre sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil Türkiye sıralamasında Muğla’dan 3 öğrenci ilk 100’de, 22 öğrenci ise ilk binin içinde yer almayı başardı.

17-18 Haziran’da yapılan ve 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 20 Temmuz’da açıklandı. Heyecanla beklenen YKS sonuçlarına göre sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil Türkiye sıralamasında Muğla’dan 3 öğrenci ilk 100’de, 22 öğrenci ise ilk binin içinde yer aldı.

Türkiye sıralamasında 3 öğrenci zirvede yer aldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavında Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda, Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi öğrencisi Ada Vicdan, Türkiye 43’üncüsü oldu. AYT sözel alanda ise Fethiye’deki özel bir Anadolu Lisesi öğrencisi Deniz Dağlar Ersoy Türkiye 56’ncısı, Ortaca Anadolu Lisesi öğrencisi Eren Topal Türkiye 71’incisi oldu.

Türkiye’de ilk 1000’de 22 öğrenci

Muğla’nın farklı okullarından 22 öğrenci ise Türkiye sıralamasında ilk binde yer almayı başardı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından ’YKS 2023 Türkiye Derecelerimiz’ başlığıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puan türlerinde Türkiye sıralamasına girmeyi başaran öğrencileri duyurdu.

İl Müdürü Emre Çay öğrencileri tebrik etti

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay “Gençlerimiz, başarılarıyla ilimizin gururu oldular, hepsini yürekten tebrik ediyorum. Her zaman dile getirdiğim gibi başarı bir ekip işidir. Öğrencilerimizin başarılarında büyük emeği olan velilerimize öğretmenlerimize, idareci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gençlerimize ideallerine giden yolda doğru tercihler yapmalarını, istedikleri üniversitelerdeki hedefledikleri bölümlere yerleşmelerini diliyor; bundan sonraki eğitim yaşamlarında başarılarının devamını temenni ediyorum” dedi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başladı. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.