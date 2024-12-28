Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Cemiyet Üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti.

BGC Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, yönetim kurulu üyelerinden Selim Turan, Baran Akcan, üyelerden Fikret Hıdır ve Cemal Sevgi Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Bodrum İlçe Hizmetleri Şube Müdür Vekili İzzet Mert Kalem ve İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Genel Koordinatörü Meclis Üyesi Abdullah Engin Başol ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan BGC Başkanı Eren Ayhan, “Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum genelindeki çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bugün burada, yapılan hizmetlerle ilgili daha detaylı bilgi edinme ve fikir alışverişinde bulunma imkânı bulduk. İş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Genel Koordinatörü Meclis Üyesi Abdullah Engin Başol ise ziyaretle ilgili olarak, “BGC heyetini burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Yerel yönetimlerin ve basının iş birliği, halkımıza en iyi hizmeti sunmada kritik öneme sahiptir. Bu tür ziyaretlerin, ortak çalışmalarımızı güçlendireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.