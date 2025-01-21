Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, ilçede gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (MTSK) Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanı’nı ziyaret ederek, yenilenen yönetmelik kapsamında yapılan ilk direksiyon uygulama sınavında incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Çay, sınava giren sürücü adaylarına başarı dileklerini ileterek, görevlilere kolaylıklar diledi. Ziyaret sırasında sınav alanındaki işleyişi gözlemleyen Çay, yenilenen yönetmeliğin detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sürücü adaylarının eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla düzenlenen yeni yönetmelik, ilk uygulamasını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Çay’ın ziyareti, hem adaylar hem de görevliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ziyaret sonrası konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, "Yeni yönetmeliğin getirdiği düzenlemelerle sürücü adaylarının nitelikli eğitim alması ve trafikte daha güvenli sürücüler olarak yer almaları hedeflenmektedir. Tüm adaylara başarılar diliyor, görev alan ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.