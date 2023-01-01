Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen bıçaklama olayında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi ise firar etti.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen bıçaklama olayında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi ise firar etti.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi üzerinde bıçaklama sonrası bir vatandaşın yaralı olduğu ihbar edildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerine varmasının ardından Erkut Kocaibrahimoğlu isimli vatandaşın bıçak darbesi ile yaralandığı görüldü. Ambulans ile Menteşe Devlet Hastanesine sevk edilen Kocaibrahimoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bıçaklama olayının şüphelisi olduğu ileri sürülen G. isimli şahsın ise olaydan sonra firar ettiği ve şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.