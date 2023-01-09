Türkiye’nin balık ihracat şampiyonu Muğla, şimdi de amatör olta balıkçılığı turizmini başlattı.

Türkiye’nin balık ihracat şampiyonu Muğla, şimdi de amatör olta balıkçılığı turizmini başlattı.

Milas-Bodrum arasında yer alan Mandalya (Güllük) körfezinde özellikle hafta sonları Türkiye’nin çok sayıda ilinden gelen amatör olta balıkçıları iç turizmde yeni bir alan açtı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, denizlerin temiz tutulması ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir deniz ürünleri avcılığı bırakılması için amatör olta balıkçılarını ve tekneleri sık sık denetliyor.

2023 yılının ilk denetimi

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri Drone destekli amatör olta balıkçılarına denetim gerçekleşirdi. 2023 yılının ilk denetiminde hm tekne sahipler hem de amatör bölgeye avlanmak için gelen amatör olta balıkçıları uymaları gereken kurallar konusunda uyarıldılar. Denizlerin gelecek kuşaklara emanet bırakılacak önemli bir miras olduğu belirtilirken, denizlerin kirletilmemesi konusunda da uyarı yapıldı.

Teknecilerin geçim kaynağı oldu

Güllük körfezinde özellikle hafta sonları denizde 300’ü ruhsatlı olmak üzere yaklaşık 500 tekne olta balıkçılığı için denize açılıyor. Tekneler Türkiye’nin çok sayıda ilinden olta balıkçılığı için bölgeye gelen vatandaşlar tarafından kiralanıyor. Tekneler, Güllük körfezi açık denizde bulunan çok sayıda kafes balığı çiftliğine 100 metre mesafede en fazla 5 kilo balık avlayabiliyor.

Teknecilere ve olta balıkçıları için broşür dağıtıldı

Amatör olta balıkçılığına her geçen yıl ilginin artması üzerine Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tekneciler için, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da amatör olta balıkçıları için hazırlanan el broşürleri tekne sahiplerin ve amatör olta balıkçılarına dağıtıldı.

Amatör olta balıkçılarının uyması gereken kurallar

Amatör olta balıkçılarının uyması gereken kuralları arasında yakalanan balıkların ticari amaçlı satılmaması, su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metre mesafeden daha yakın alanlarda avlanmaması, 5 kilodan fazla balık avlanmaması, amatör balıkçılıkta avlanma amaçlı her türlü ışık sisteminin kullanılmaması. Belirtilen yasaklara uymayanlar hakkında elde edilen su ürünlerine el konulacak ve idari para cezası uygulanacak.

“Amacımız stres atmak”

Manisa Salihli ilçesinden gelen vatandaş, “Vakit buldukça, işten fırsat buldukça, stres atmak için her zaman ayda bir iki kere geliyoruz” derken, Denizli’den gelen vatandaş, “Yılda üç dört defa geliyoruz. Amacımız stres atmak. Balık tutmak derdinde değiliz. Balığı normal alıp yiyebiliriz. Stres atmaya geliyoruz buraya” dedi.

500 tekne, 5 bin amatör olta balıkçısı

Denizde Sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denizlerin mutlaka temiz kalması gerektiğinin altını çizen Muğla Tarım ve Orman l Müdürü Barış Saylak, mavi vatanı kurum ve kuruluşlar ve STK’lar ile korumada kararlı olduklarını belirtti. Saylak, “Bugün Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık Su Ürünler Şubemizin denetim elemanları, Bodrum Sahil Güvenlik ekiplerimiz ile birlikte Mandalya Körfezinde olta balıkçılığı yapan amatör ve turistik amaçlı teknelerde denetimleri gerçekleştirdik. Şu an itibari ile Dronlarımız ile tespit ettiğimiz tekne sayısı 500’ün üzerinde. Bunun yaklaşık 300 tanesi ruhsatlı ve ticari tekneler. Geri kalanı özel tekneler. Körfezde su ürünleri yetiştiriciliğinin yoğun bir şekilde yapılması sebebiyle balık popülasyonu olduğu için yurdun dört bir tarafından Ankara’nın batısında itibaren herkes burada. Yaklaşık 5 bine yakın amatör avcıyı denizlerimizin üzerinde görüyoruz. Tabi ki bu müthiş bir popülasyon. Asıl mesele, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği için bu denizlerimizin temiz kalması, amatör balıkçıların avlanma yasaklarımıza Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün yayınlamış olduğu denetim talimatlarına uygun olarak sürdürmeleri konusunda biz arkadaşlarımızı uyarıyoruz ve denetliyoruz. Bu mavi vatanı korumaya biz hep birlikte yeryüzü cenneti Muğla’daki bu güzel denizleri temiz tutmaya bütün kurum ve kuruluşlarla. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde omuz omuza, kol kola çalışmaya devam edeceğiz” dedi.