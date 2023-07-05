Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Muğla’da yürütülen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, 25 farklı branşı ile yaz döneminde de gençleri beklerken, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları yaz döneminde faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Muğla’da da 25 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, spor okullarının yaz dönemi düzenlenen törenle kapılarını gençler için açtı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 25 branşta 132 uzman antrenörü ile çocukların ve gençlerin yaz tatilini spor yaparak en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla GSB Spor Okullarına yaklaşık iki aydır kayıt alıyor. İl Müdürlüğü antrenörleri okullar kapanmadan önce sınıfları ziyaret edip öğrencilere formları dağıtarak kayıt almaya başlamıştı. GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarının açılışı ise düzenlenen törenle kapılarını açtı. Menteşe Spor Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, sporcular taekwondo, halk oyunları, jimnastik, halter ve basketbol gösterilerini sergiledi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş; "Muğla’da spor aşkını, tüm gençlerimize yaymak adına çıktığımız bu inançlı yolda anne babalarımızı da yanımıza alarak spora aşık genç nesiller yetiştirme isteğimizi tamamen ücretsiz bir şekilde, GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları projemizle hayata geçireceğimize inanıyoruz. 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerimize yönelik açtığımız ücretsiz spor okullarımızın amacı, sporu sevdirmek kulüplerimize sporcu kaynağı oluşturmak, toplumda spor kültürünü güçlendirmektir. Çocuklarımız ve gençlerimizin spor ile mutlu olduklarını görmek onların gelişimlerine katkılar sunmak bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Amacımız yaz boyunca sürecek olan projemizin sonunda geçlerimizin hayatlarının odak noktalarına sporu yerleştirmeleridir. 2022-2023 döneminde Muğla’mızda GSB Spor Okulları ile 25 bin gencimize sporcu olma yolunda adımlar attırmayı başardık. Bu seneki hedefimiz ise 88 spor tesisimiz, 25 branş ve 132 antrenörümüz ile el ele vererek, 30 bin genç sporcuya ulaşacağımıza inanıyoruz. Son dönemlerde Türkiye’de ve uluslararası arenada Muğla’mızın sporcu evlatlarının elde ettiği başarılı sonuçlar, yüzleri güldürmekte bizleri daha büyük başarılar için motive etmektedir. Kick Boks Dünya Şampiyonu, Avrupa Oyunları Okçuluk Şampiyonası dereceleri, Avrupa Güreş Şampiyonası dereceleri, Hokey Türkiye Şampiyonluğu, Oryantring Türkiye Şampiyonluğu, Kano Türkiye Şampiyonluğu, Rafting Türkiye Şampiyonluğu, Güreş Türkiye Şampiyonlukları, Tenis Türkiye Şampiyonu Wushu Türkiye Şampiyonu, Golf Türkiye Şampiyonu, Yüzme Türkiye Şampiyonu ve daha nice başarılar herkesin dikkatini çekmiş ve Muğla’mızı Türk sporunun parlayan yıldızı haline getirmiştir. Her Türk sporcusunun en büyük hayali olan Olimpiyat Madalyası kürsülerinde ve Dünya Şampiyonası kürsülerinde daha fazla Muğlalı gencimizi göreceğimize yürekten inanıyorum. Çünkü Muğla’mızda bu potansiyel, bu enerji ve bu imkan fazlasıyla var. Bu duygu ve düşüncelerle siz gençlerimizden geleceğin Milli sporcuları olma sözünü şimdiden almak istiyor başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.