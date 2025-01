Muğla’da 2024’te günde ortalama 4 orman yangınına müdahale edildiği, çıkan yangınların yüzde 13’ünün kasıtlı yangın olduğu belirtildi.

2024 yılı orman yangınları değerlendirme toplantısı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Ula Yangın Yönetim Merkezi Merkezinde yapıldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2024’te günde ortalama 4 orman yangınına müdahale ettiklerini belirterek, çıkan yangınların yüzde 13’ünün kasıtlı yangın olduğunu açıkladı.

“Dört ay ortalamasına baktığımızda günde 6 yangına müdahale ettik”

Mayıs ayında başlayan orman ve ziraat alanı yangınlarının Kasım ayının 15’ine kadar devam ettiğini belirten Ülküdür, dört aylık ortalamaya bakıldığında günde ortalama 6 orman yangınına müdahale ettikleri söyledi. Ülküdür, “Daha önce hiç yaşamadığımız bir yangın sezonunda yaşadık. Ne anlamda yaşadık diye sorarsanız, Mayıs ayıyla başlayan zincirleme yangın reaksiyonu diyorum ben artık buna. Bir yangın ile uğraşırken, tam onu söndürmek üzereyken, tekrar başka bir yangının başladığı, günlerce bu temponun devam ettiği, dört ay ortalamamıza baktığımız zaman, günde her gün altı yangına müdahale ettik. Her gün altı ihbar var. Bunun her biri büyüyebilecek yangın, her biri yerleşim yerini tehdit edecek yangın. Böylesine stresli bir ortamda çalışarak bu günlere geldik. 15 Kasım’a kadar yangın sezonunu bitirdik dediğimiz o yağmurlara ilk kez 15 Kasım’da gördük. Bu 15 Kasım’a kadar, Mayıs’tan 15 Kasım’a kadar sürekli yangınlarla mücadele ettik. Şu ana kadar 384 orman yangını ile mücadele edildi. Bugüne kadar gördüğümüz uzun yıllar istatistiklerine baktığımızda yüksek bir rakam. Ama sevindirici olan tarafı hep birlikte sizlerin de desteğiyle, tüm kamu kurumlarımızın desteğiyle, sivil toplumumuzun desteğiyle, sayın valilerimizin desteğiyle, bakanımızın, genel müdürümüzün desteğiyle biz topyekun mücadele, birlik beraberlik içinde büyük bir felakete dönüşmeden bu yangınları söndürdük, kontrol altına aldık” dedi.

Orman yangınlarının yüzde 13’ü kasıtlı yangın

2024 yılında Aydın ve Muğla genelinde çıkan orman yangınlarının yüzde 59’unun insan kaynaklı, bunun da yüzde 13’ünün kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar olduğunu belirten Bölge Müdürü Ülküdür, “10 yıllık ortalamamızda 314 adet yangın, yıllık yanan alanımız 6 bin 226 hektar. 2024 yılında 384 adet orman yangını ile 3 bin 466 hektar alanımız yangından etkilendi. 2024 yılında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nüzde meydana gelen yangınların yüzde 59’u insan kaynaklı. Yüzde 41’i doğa nedenleri dediğimiz yıldırım yangınlarımızdan oluşmakta. Bu insanımızın sebep olduğu yüzde 59’luk kısmı, yüzde 36’sı ihmal ve dikkatsizlik. Yüzde 13’ü kasıt, yüzde 9’u kaza, nedeni bilinmeyen yüzde 1. Değerli arkadaşlar, bu yangınlar biter bitmez, yangınlar kontrol altına alınır alınmaz, bizler orada tekrar yeşil dokuyu tesis etmek üzere hemen zaman kaybetmeden çalışmalarımıza başlıyoruz. Öncelikle alanda hasar tespiti yapıp, oradaki yanan ağaçlarımızı süratle sağdan çıkarıp tekrar ağaçlandırılacak hale getiriyoruz” dedi.

Otmanlar Mahallesi için önlem

Her yıl yaz aylarında en fazla orman yangınının çıktığı Köyceğiz’in kırsal Otmanlar Mahallesi’nde soruşturmanın sürdüğünü belirten Ülküdür, “Kasıt dediğimiz, yani baktığımız zaman oradan yol geçmiyor, başka bir şeyler olmuyor. İlk öngörümüz bu şekilde oluyor. Ardından enerji nakil hattı da yine aynı şekilde. Böyle söylediğiniz zaman bakıyorsun. Sonrasında emniyetimiz, jandarmamız gidip orada detaylı olay yeri incelemesini yapıp ondan sonra ona karar veriyor. Otmanlar üzerinde biz bu yıl yaşadığımız şey, evet orada ısrarlı bir şekilde yangınımız çıkıyordu ve son ormanın ortasında, siz daha iyi biliyorsunuz. Burada gerekli tedbirler alındı. Sağ olsun başta sayın valimiz, yine jandarmamız, emniyetimiz. Şüpheli yakalandı, devam ediyor inceleme kısmı. Onun dışında burada çok da söyleyebileceğimiz, Bölge Müdürlüğü düzeyinde yapabileceğimiz bir şey yok. Varsa tekrar eğitmek, farkındalığını arttırmak ya da daha sıkı kontrol edeceğiz. Artık oralara daha fazla özen göstereceğiz” ifadelerini kullandı.