Muğla’da camilerde yaz kuran kursları verilmeye devam ederken aynı zamanda öğrencilere çevre ahlakı, teknoloji ve tütünün zararları hakkında eğitim veriliyor.

2023 Yaz Kur’an Kurslarında hocaları tarafından Kur’an eğitimi, dini bilgiler ve sosyal etkinliklerin yapılmasının yanı sıra bir çok Kur’an Kursu’nda da İl Müftülüğü Vaizleri tarafından ’Mahremiyet Bilinci, Çevre Ahlakı, Teknoloji Bağımlılığı ve Tütün Bağımlılığı’ konularında seminerler verildi. Vaiz Dr. Hatice Korkmaz, Uzman Vaiz Nesibe Reçper, Vaiz Gülsüm Toraman ve Vaiz Rukiye Avcı tarafından verilen eğitimlerde mahremiyet ile ilgili öğrenciler bilgilendirilirken, çevreye olan duyarlılık konularını da islam ahlakı ekseninde anlattı.

Vaizler, teknolojinin doğru kullanımı fayda ve zarar noktalarında dikkat edilecek hususlarda öğrencileri uyarırken yine son yıllarda ilkokul çağına kadar düşen sigara kullanımı konusunda da tütünün zararlarına öğrencilerin dikkatini çekti. Öğrenciler verilen seminerlerden memnun olurken, veliler de eğitimlerin son derece önemli ve değerli olduğunu ifade etti.