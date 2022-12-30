Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleriyle yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleriyle yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Toprakçı, yaşlılar ile tek tek sohbet ederek yaşlıların yeni yılını kutladı. Yılbaşı eğlencesi sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Toprakçı konuşmasında “Yeni yılın memleketimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu uzun ömürler diliyorum. Nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle” dedi.

Muğla Menteşe’de düzenlenen yemeğe Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur, Huzurevi Müdürü Bahar Ünlü ve huzurevi sakinleri katıldı.