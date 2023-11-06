Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla plastik sanatlar alanında Cumhuriyetin yetiştirdiği sanatçıların çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek amacıyla gerçekleştirilen ‘Muğla’da Yaşam’ temalı resim yarışması sonuçlandı.

57 aday 69 eserle başvuruda bulundu

Muğla’da Yaşam’ temalı Resim Yarışmasına 57 aday 69 eserle başvuruda bulundu. Eserleri değerlendirecek olan seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Hüsnü Dokak, Prof. Dr. İsmail Özgür Soğancı, Prof. Dr. Lale Altınkurt, Prof. Dr. Şemsettin Edeer, Prof. Dr. Zeliha Akçaoğlu’nun Türkan Saylan Çağdaş Yaşam merkezinde toplandı. Seçici kurul 15 eseri başarı ödülüne layık gördü. Resim yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri 1 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecek törenle verilecek.