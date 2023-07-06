Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yara iyileşmesinde doku faktörleri sunumu gerçekleştirildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dış paydaşlı eğitim sunumları gerçekleştirilmeye devam ediyor. Hastanede son olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan tarafından yara iyileşmesinde doku faktörleri sunumu gerçekleştirildi.

Her geçen gün diyabet hastası sayısının çoğaldığına dikkat çeken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, “Dünyada ve ülkemizde ortalama yaşam ömrünün uzamasıyla birlikte Diyabetus Mellitus (şeker hastalığı) ve buna bağlı olarak da komplikasyonların görülme sıklığı artmaktadır. Diyabetli hastalarda uzuv ve doku kayıplarına neden olabilen yara iyileşme bozukluğu ve Diyabetik ayak sık sık karşımıza çıkan önemli komplikasyonlar arasındadır. Bu nedenle hastalara doğru zamanlama ve doğru yaklaşımlarla ideal cerrahi planlama ve uygun antibiyotik tedavisi önem arz etmektedir. Bu konuda yapmış olduğu çalışmalar ve tecrübelerini paylaşmak için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan’a kurumumuzda gerçekleştirmiş olduğu eğitim sunumu için teşekkür ederiz ”dedi.

Başhekimlik toplantı salonunda gerçekleştirilen programa; enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji hekimleri, cildiye, ortopedi, genel cerrahi, plastik cerrahi, anestezi, sualtı hekimliği ve kronik yara bakımı ünitesi ekibi katıldı.