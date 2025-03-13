Muğla’da orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen köy bilgilendirme toplantıları kapsamında, Kızılkaya İşletme Şefliği sorumluluk alanında bulunan Gazeller, Taşlı, Avcılar, Kuzluk, Bozyer ve Fadıl Mahallelerinde eğitim verildi.

Toplantılar, Kızılkaya İşletme Şefi Mehmet Kocasarı tarafından gerçekleştirilirken, bölge halkına orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken önlemler, yangın esnasında yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Vatandaşlara, özellikle yaz aylarında yangın riskine karşı bilinçli hareket etmeleri gerektiği vurgulanarak, tedbirlerin önemi konusunda detaylı bilgiler aktarıldı.

Orman yangınlarına karşı farkındalığın artırılmasının hedeflendiği toplantılarda, bölge sakinlerine broşürler dağıtılarak yangın öncesi, sırası ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirterek, ormanların korunması için vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.