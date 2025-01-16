Muğla’da son günlerde etkili olan yağışlar, Muğla’daki su kaynaklarını olumlu etkiledi. Özellikle yaz aylarında su seviyesinin düşmesiyle tehlike sinyalleri veren Ula Göleti, kış yağmurlarının ardından eski görünümüne kavuştu.

Bölgedeki su kaynaklarında gözle görülür bir iyileşme sağlayan yağışlar, hem tarımsal sulama, hem de çevre için önemli bir rahatlama sağladı. Yaz aylarında kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan göletteki su seviyesi, mevsim normallerine dönerek yerel halkı sevindirdi.

Ula Göleti’nde gözlemlenen doluluk oranı, özellikle çiftçilerin ve doğaseverlerin yüzünü güldürdü. Su seviyesindeki artış, bölgedeki ekosistemin canlanmasına katkı sağlarken, göletin çevresindeki doğal güzelliklerin de eski ihtişamına kavuştuğu belirtildi.

Bölge halkı, yağışların bereketini memnuniyetle karşılarken, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı konusunda daha bilinçli olunması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, yağışların bölgedeki yer altı sularına da olumlu etkisi olacağına dikkat çekiyor.