Muğla Kavaklıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi Taner Genel, nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan yaban keçilerini ormanlık alanda görüntüledi.

Muğla Kavaklıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi Taner Genel, nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan yaban keçilerini ormanlık alanda görüntüledi.

Muğla’da nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan ve son yıllarda popülasyonları artan yaban keçileri, yaşamlarını sürdürdükleri ormanlara güzellik katıyor. Kavaklıdere Emniyet Amirliği’nde görevli bekçi Taner Genel, belgesellerde izlediği yaban keçilerini yakından görmek için doğa yürüyüşüne çıktı. Muğla’da ormanlık alanda yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş yapan Genel, 1 buçuk kilometre uzaklığındaki yaban keçileri ile karşılaştı. Genç bekçi kamerasıyla 7 yaban keçisini kayıt altına aldı.

Bekçi Genel, "Yaban keçilerini en güzel şekilde görüntüleyebilmek benim için farklı bir duygu oldu. Unutulmaz bir anı olarak tarihime kazıdım" dedi.