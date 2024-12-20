Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ’Muğla Veli Buluşmaları Projesi’ kapsamında, Türkiye Satranç Federasyonu Muğla İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen ’Veli-Öğrenci Takım Satranç Turnuvası’ yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Menteşe Öğretmenevi ve ASO’da ’Biz Büyük Bir Aileyiz ’sloganıyla ’Veli-Öğrenci Takım Satranç Turnuvası’ düzenlendi. İsviçre Sistemi üzerinden 5 tur halinde oynanan turnuvada veliler, çocuklarıyla birlikte takım kurarak mücadele etti. Hem eğlenceli hem de rekabet dolu anlara sahne olan turnuva, aile bireyleri arasındaki bağı güçlendiren anlamlı bir etkinlik olarak büyük beğeni topladı. Turnuvada dereceye giren öğrenci ve veliler ödüllendirilirken, organizasyona katılım gösteren tüm takımlara teşekkür edildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu tür projelerle veli-öğrenci ilişkilerini geliştirmeyi ve eğitime katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.