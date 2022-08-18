Muğla’da Jandarma İl Komutanlığı tarafından vatandaşlara yönelik Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Muğla’da Jandarma İl Komutanlığı tarafından vatandaşlara yönelik Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Günümüzün önemli sorunlarından biri haline gelen siber suç ile ilgili ülke genelinde mücadele çalışmaları devam ederken, vatandaşların da siber suçlara karşı daha dikkatli olmaları konusunda eğitimler veriliyor. Bu çerçevede harekete geçen Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla’da ikamet eden vatandaşlara yönelik ’siber suç farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti’ gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde, yasadışı bahis, tarım aletleri dolandırıcılığı, kiralık araç, otel ve villa, sahte site gibi dolandırıcılığı, oltalama, siber zorbalık, dijital bağımlılık, parola güvenliği, mobil oyunlar, güvenli internet kullanımı, bankacılık ve ödeme işlemleri, dijital okuryazarlık konularında eğitimler verildi. İl genelinde gerçekleştirilen faaliyetlerde ise toplam 3 bin 545 vatandaşa bilinçlendirme eğitimleri verildi.

Konu ile ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.